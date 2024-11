Probleme bereite der Feuerwehr das viele Totholz in dem Gebiet, was die schnelle Ausbreitung der Brände begünstigt. Ein beräumter Wald wäre im Brandfall leichter zu handhaben. "Wenn man in normalem Terrain zwanzig Meter geht, braucht man dafür rund zehn Sekunden. Für zwanzig Meter am Brocken ist man teilweise eine Viertelstunde unterwegs", erläutert Projahn.