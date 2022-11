Kleinste Holzkirche Deutschlands "Wir sind glücklich": Holzkirche in Elend ist fertig saniert

Gebaut wurde sie 1897 – und zuletzt nagte der Zahn der Zeit an Deutschlands kleinster Holzkirche in Elend im Oberharz. In den vergangenen Monaten wurde das Gotteshaus deshalb saniert. Jetzt strahlt es in neuem Glanz. Ohne das Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger wäre das kaum möglich gewesen.