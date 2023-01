Der Landkreis Harz spart in seinen Verwaltungsgebäuden deutlich Energie ein. In einer schriftlichen Mitteilung heißt es: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum sank im letzten Quartal 2022 der Verbrauch an Wärmeenergie um 38 Prozent, der Stromverbrauch um 16 Prozent.