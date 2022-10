Die Stadt Braunlage, wo sich der Einstieg ins Skigebiet befindet, will selbst keine Einschränkungen vornehmen. Bürgermeister Wolfgang Langer versichert, dass Eishalle und Schwimmhalle in der Wintersaison betrieben würden. Die Loipen würden gespurt und Winterwanderwege beräumt werden. Der Hang, auf dem das beliebte Nachtrodeln angeboten wird, werde auf LED-Lampen umgerüstet, so Langer. Der Tourismus sei die wichtigste Einnahmequelle in Braunlage und im Oberharz überhaupt. "Wir sind davon abhängig. Deshalb sollen die Gäste so wenig wie möglich Einschränkungen erleben", begründet das der Bürgermeister.