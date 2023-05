Man habe einen Bagger angefordert, um die Schienen wieder freizuräumen, auch müsse der Hang begutachtet werden. Abgänge von Steinen und Erde passierten immer wieder im Harz, so die Sprecherin. Die Bahnstrecken führten an sehr felsigem Gelände vorbei. Früher hätten die Wurzeln der Bäume an den Hängen Halt gegeben. Durch Trockenheit und Schädlingsbefall ist der Wald in der Harzregion jedoch vielerorts geschädigt. Die Sperrung gelte voraussichtlich nur für Dienstag.