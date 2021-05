Mit Impfstoff aus diesen Ampullen wurde Edith Kwoizalla am 26. Dezember 2020 in Halberstadt geimpft. Dies sorgte landesweit für Schlagzeilen, da die 101-jährige Frau vermeintlich als erste in Deutschland eine Impfung gegen Covid-19 erhalten hatte. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß