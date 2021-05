Arbeitseinsatz Pfingsten Wildpflanzenpark in Benneckestein: ernten und naschen erlaubt

Hauptinhalt

Bildrechte: MDR/Swen Wudtke

In Benneckenstein nimmt der erste Ewilpa in Ostdeutschland Gestalt an. Ewilpa steht für "Essbare-Wildpflanzen-Park". Kräuter, Sträucher, Bäume, Wildgemüse werden gepflanzt, um sie kontrolliert verwildern zu lassen. Und alle können sich an den Erträgen bedienen und naschen.