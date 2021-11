Als Hong Hoang zum Gespräch vor die Tür des HKK Hotels tritt, in dem sie ihre Ausbildung absolviert, verzieht sie das Gesicht. Die Kälte. "An das Wetter in Deutschland muss ich mich noch gewöhnen", sagt Hong Hoang und lacht. Seit knapp drei Monaten ist sie in Wernigerode. Die Vorbereitung auf Deutschland und ihre Ausbildung begann für sie und die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des WiSo-Partner-Projektes allerdings schon ein Jahr zuvor, und zwar in Vietnam. 20 Vietnamesinnen und Vietnamesen absolvieren derzeit in Wernigerode und Umgebung eine Ausbildung im Rahmen des WiSo-Projektes. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer

Vorbereitungskurse in Vietnam

Die angehenden Azubis bekamen Deutschunterricht sowie Einblicke in die deutsche Kultur, aufgrund der Corona-Pandemie zunächst online in Videokonferenzen. Anfang des Jahres dann reisten eine Lehrerin und ein Lehrer aus dem Harz nach Vietnam, um vor Ort Präsenzunterricht zu geben. Nur mit bestandener Deutsch-Prüfung durften die Teilnehmenden überhaupt nach Deutschland kommen, um im Harz ihre Ausbildung anzutreten.

Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Zack zack zack! Hong Hoang auf die Frage nach einer typisch deutschen Redewendung

"Sehr schwer" sei es für sie, Deutsch zu lernen, erzählt Hong Hoang, "vor allem die Artikel und der Akkusativ. Aber inzwischen verstehe ich etwa 70 Prozent." Fragt man Hong Hoang nach einer typisch deutschen Redewendung, die sie bei der Arbeit gelernt habe, antwortet sie: "Zack zack zack!" Trotz der Sprachbarriere und der Temperaturen fühle sie sich in Wernigerode sehr wohl.

Sie wohnt in einer WG mit drei anderen Teilnehmerinnen des WiSo-Projektes, die ebenfalls in Wernigerode und Umgebung eine Ausbildung absolvieren. Zwei- bis dreimal pro Woche bekommen die Teilnehmenden Deutschunterricht in der Akademie Überlingen, hinzu kommt eine spezielle Förderung in ihren Ausbildungsfächern.

Ehrgeizig und mental stark

Mit ihrer Familie im mehr als 8.000 Kilometer entfernten Hanoi spricht Hong Hoang jeden Tag per Videocall. Bildrechte: MDR/Lucas Riemer Trotz der großen Entfernung sei ihre Familie glücklich, dass sie nun in Deutschland sei, sagt Hong Hoang. "Viele Leute in Vietnam kennen Deutschland und wollen hierher." Täglich spricht sie per Videotelefonat mit ihren Eltern zuhause in Hanoi, und mit ihrem großen Bruder, einem Arzt, und dessen Frau. Bevor sie nach Deutschland kam, hat Hong Hoang ein Jahr lang Hotelmanagement in Südkorea studiert. Das Studium sei ihr aber zu theoretisch gewesen, sagt sie.