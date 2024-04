Die Polizei sucht öffentlich nach einem schweren Unfall in Halberstadt nach einer Person, die Fahrerflucht begangen hat. Am 29. März, dieses Jahr der Karfreitag, sind laut Angaben der Ermittler ein 59-Jähriger, der mit seinem E-Bike unterwegs war und ein Auto gegen 16 Uhr kollidiert. Der Unfall sei passiert, als der Pkw von der Klusstraße in die Otto-Spielmann-Straße abgebogen sei. Der Radfahrer sei dabei gestürzt und habe dadurch schwere Verletzungen am Kopf davongetragen.

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Am Unfallort konnten "konkrete Spuren" gesichert werden, sagte Elisabeth Weber, Pressesprecherin der Polizei Halberstadt, dem MDR-Magazin "Kripo live". Diese würden derzeit in einem kirminaltechnischen Labor in Magdeburg ausgewertet. Die Ermittler erhoffen sich dadurch Hinweise, die zum gesuchten Fahrzeug führen. Nach derzeitigen Stand gehe es hier um einen dunkelfarbigen Pkw in Form einer Schräghecklimousine der Marke VW. "Vermutlich handelte es sich um den Typ Polo oder Golf", so Weber. Nach Zeugenaussagen soll das Fahrzeug Beschädigungen auf der Beifahrerseite aufweisen, die vom Unfall stammen.



"Sollten Fahrzeuge aufgefallen sein, die der Beschreibung des von uns gesuchten Fahrzeugs ähneln oder diese Beschädigung aufweisen, bitten wir um die entsprechenden Hinweise an uns", sagte sie in "Kripo live".