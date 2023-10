Klaus-Georg B. ist am 6. September von einer Radtour nicht nach Hause zurückgekehrt und wird seitdem vermisst. Die Familie hat jetzt das MDR-Magazin "Kripo live" eingeschaltet, um so möglicherweise Hinweise zum Verbleib des 80-Jährigen aus Ballenstedt (Landkreis Harz) zu erhalten.

Bildrechte: privat

Bisherige Suchen der Polizei nach dem Vermissten, bei denen auch ein Hubschrauber und ein Spezialsuchhund zum Einsatz kamen, waren erfolglos geblieben. "Jetzt bin ich am Ende und weiß nicht mehr, was ich machen kann, um ihn zu suchen oder zu finden", schrieb die Tochter verzweifelt an "Kripo live". Sie bat, über den Fall auch im MDR-Fernsehen zu berichten, um so mehr Menschen zu erreichen. So erhofft sie sich doch noch Hinweise, die das Verschwinden des Vaters aufklären und damit die Ungewissheit beenden könnten.



Die Fahndungsmitteilung der Polizei enthält auch ein Bild von einem Fahrrad, das dem ähnlich ist, mit dem der Vermisste unterwegs war. Es handelt sich um ein anthrazitfarbenes Tourenrad mit einigen roten Farbakzenten am Rahmen. Es ist mit einer Kettenschaltung ausgerüstet, aber nicht mit Gepäckträger.