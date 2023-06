Auch in Richtung Bernburg wird die A36 aktuell für ungefähr 3,9 Millionen Euro erneuert. Zwischen den Anschlussstellen Halberstadt und Blankenburg-Ost wird deswegen der Verkehr aktuell auf circa 2,9 Kilometern Länge einspurig an den Baustellen vorbeigeführt. Bis 16. August ist die Anschlussstelle Blankenburg-Mitte in Richtung Bernburg voll gesperrt.