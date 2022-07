Flucht vor der Polizei Frau ohne Führerschein rammt Polizeiauto

Sonntagnacht war die Frau einem Streifenwagen in Neinstedt bei Thale aufgefallen, weil sie zu schnell unterwegs war. Erst in Bad Suderode reagierte sie auf die Stop-Signale der Polizei. Allerdings legte die junge Frau sofort den Rückwärtsgang ein und rammte den Streifenwagen. Dann flüchtete sie wieder nach Neinstedt, allerdings in eine Sackgasse.