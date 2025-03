KI-Bild bei Social Media Fake News – Polizei dementiert angebliche Messerattacke in Halberstadt

04. März 2025, 12:26 Uhr

In sozialen Netzwerken kursieren Fake News über einen angeblichen Messerangriff in einem Einkaufszentrum in Halberstadt. Polizei und Stadtverwaltung haben klargestellt, dass die Informationen falsch sind. Es geht um ein KI-generiertes Bild.