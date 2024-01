Fechten in der DDR: Dresden, Magdeburg, Jena

Als Ute Fibranz dann später eine Ausbildung zur Chemielaborantin in Dresden begann, setzte sie dort ihren Fechtsport fort. Ob beim dann folgenden Studium in Magdeburg oder am Ort ihrer ersten Arbeitsstelle in Jena: Immer fand sie einen Fechtverein und blieb so ihrem Sport treu. Bis heute. Das Fechten ist ihr eine Herzensangelegenheit. "Schon wenn ich die Hallentür aufmache und das Geklapper höre, dann geht mir das Herz auf", sagt Ute Fibranz

Die Zeugnisse ihres langen Sportlerinnenlebens bewahrt die 72-Jährige in ihrer Wernigeröder Wohnung auf. Es sind Erinnerungen an große Wettkämpfe. Sie zeigt Alben voller Zeitungsartikel, jede Menge Urkunden und Medaillen von Deutschen Meisterschaften, Europa- und sogar Weltmeisterschaften.

Ihr größter Stolz ist aus Plastik

Besonders stolz ist sie auf eine etwas unscheinbar aussehende Medaille aus transparentem Plastik mit einem Band in den ungarischen Nationalfarben rot-weiß-grün. Es ist die Goldmedaille der WM in Ungarn 2014. Da wurde Ute Fibranz mit ihrer Mannschaft Weltmeisterin im Florettfechten. "Das geht unter die Haut und ist ein tolles Gefühl", erinnert sie sich.

Die Erfolge von Ute Fibranz 2023: Deutsche Veteranenmeisterschaften – 3. Platz (Degen)

2022: Deutsche Veteranenmeisterschaften – 2. Platz (Degen) & 3. Platz (Florett)

2011: Deutsche Seniorenmeisterschaften – Bronze (Degen)

1996 + 1997: Deutsche Senioren-Meisterin (Degen)



Mit Nationalteam:

2014: Weltmeisterschaft: Gold (Florett)

2014: Europameisterschaft: Silber (Florett)

2014: Europameisterschaft: Bronze (Degen)

1998: Europameisterschaft: Bronze (Degen)

Doch auch, wenn sie nicht auf dem Treppchen gestanden hat, sei jede WM ein tolles Erlebnis gewesen. "Das kann man gar nicht so wiedergeben", sagt sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Nächste WM in Dubai

Noch ganz frisch sind ihre Erinnerungen an die letzte WM vor drei Monaten in den USA. Ein tolles Erlebnis, sagt Fibranz. Auch wenn sie Lospech gehabt habe und schon zu Anfang auf sehr schwere Gegnerinnen traf. Eine gute Platzierung war so nicht drin.

Doch egal: Inzwischen trainiert sie schon wieder fleißig. Die nächste WM ist im Herbst in Dubai. Und da will Ute Fibranz unbedingt hin. Und erste Qualifikationspunkte für eine Teilnahme hat sie im Dezember bei einem Turnier in München schon gesammelt.