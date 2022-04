Im Nationalpark Harz ist am Dienstag ein Großfeuer ausgebrochen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es im Nationalpark auf einer Fläche von einem Hektar. In einer ersten Meldung war von 3,5 Hektar die Rede gewesen. Das Gelände sei wegen der Hanglage für die Einsatzkräfte nur zu Fuß oder über die Brockenbahn erreichbar, sagte ein Feuerwehrsprecher in Wernigerode.