Brand in Hanglage Feuer am Brocken gelöscht: Brockenbahn fährt wieder

Feuerwehreinsatz am Dienstag im Nationalpark Harz: An einem Brockenhang war am Nachmittag ein Feuer ausgebrochen. Einsatzkräfte hatten wegen der schwierigen Lage Mühe, zum Brandherd zu gelangen. Zahlreiche Menschen mussten bis in die Nacht auf dem Gipfel ausharren. Am Mittwoch fährt die Brockenbahn wieder.