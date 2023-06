Am Brocken ist ein Waldbrand gegen 16 Uhr ausgebrochen. Wie Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse MDR SACHSEN-ANHALT sagte, stehen etwa zwei Flächen Wald am Königsberg bei Schierke in Flammen. Das Feuer sei nicht unter Kontrolle und breite sich aus. Etwa 100 Menschen seien derzeit noch auf dem Brocken und würden mit Bussen evakuiert. Über Verletzte sei derzeit nichts bekannt. Wie Lohse erklärte, sind derzeit ein Löschflugzeug und ein Hubschrauber im Einsatz, um den Brand aus der Luft zu bekämpfen.

Bei dem Löschflugzeug handle es sich um jene Maschine, die der Landkreis Harz seit dem Frühjahr in Ballenstedt stationiert hat. Sie war bis Samstag in Jüterbog in Brandenburg im Einsatz – ebenfalls wegen eines Waldbrands. Bereits Samstagabend sei das Flugzeug wieder zurückbeordert worden. Derzeit sind im Brandgebiet rund 120 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW, Polizei und Nationalpark im Einsatz. Ein zweites Löschflugzeug wurde aus Goslar in Niedersachsen angefordert.