Kamerasysteme sollen Harz beobachten

Der Runde Tisch hatte sich außerdem dafür ausgesprochen, zu prüfen, inwieweit das Waldbrandlagezentrum in Annaburg auch den Harz ins Visier nehmen kann. Mit Künstlicher Intelligenz und Kamerasystemen würden hier bislang nur andere Waldgebiete Sachsen-Anhalts beobachtet. Das liege an der Topografie des Harzes, "dass mit Kameras eben nicht in jedes Tal hineingeschaut werden kann", sagte der Forstminister. So sei es im Harz aufgrund der Berge und Täler nicht immer ganz einfach, Brände sofort zu lokalisieren, selbst wenn sie relativ schnell gemeldet werden. Doch dieser Annahme gab der Runde Tisch einen vorsichtigen Korb. "Experten glauben, dass es Möglichkeiten gibt", ergänzte Schulze. Und sollte sich das bestätigen, wolle er dafür sorgen, dass "das System zur Waldbrand-Früherkennung auch für den Harz zum Einsatz kommt."

Forstminister Sven Schulze (Mitte) will Waldbrände schneller erkennen und bekämpfen. Bildrechte: dpa Brandschutz und Brandbekämpfung im Harz – da müsse vor allem auch länderübergreifend gehandelt werden, so Schulze. Ziel sei es, Brände schneller zu erkennen und zu bekämpfen. Deshalb werde Schulze die Erkenntnisse aus dem Runden Tisch mit in die Sonder-Agrarministerkonferenz am kommenden Montag nehmen, deren Vorsitz der Landwirtschafts- und Forstminister aus Sachsen-Anhalt derzeit innehat. Schulze plädierte für eine gemeinsame Strategie von Bund und Ländern. "Brandbekämpfung darf nicht an Kosten scheitern", forderte der Minister.

Feuerwehr spricht von jahrelangen Problemen

Dem Vernehmen nach sind durch den Runden Tisch die zuständigen Bereiche und deren Verantwortliche wieder enger zusammengerückt. Denn zuletzt bemängelte etwa der Kreisbrandmeister, Kai-Uwe Lohse, eine "nicht optimale Kommunikation mit dem Nationalpark Harz." Darauf reagierte dessen Leiter, Roland Pietsch, teils mit Verständnis: "Ich glaube, das ist etwas hochgekocht bei Absprachen auf Organisationsebene. Deshalb werden wir uns nun zusammensetzen und überlegen, wie wir die Kommunikation insgesamt verbessern können", so Pietsch.

Kai-Uwe Lohse, Kreisbrandmeister im Harz Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Neben der Ausrüstung der Feuerwehren sind Kommunikation und Koordination das A und O bei Löscheinsätzen. Daran haperte es beispielsweise auch beim Feuer an den Steilhängen der Rosstrappe, wo es vor zwei Jahren tagelang brannte. Es hagelte Kritik an nicht funktionierenden Meldeketten oder an der Löschwasserversorgung.



Lohse erwartet, dass "in schwer zugänglichen Gebieten endlich Löschwasserdepots angelegt werden" und hatte eine "eine praktikable Unterstützung aus der Luft" gefordert. Dazu zählten Aufklärungsflüge, bei denen von Niedersachsen aus auch Waldgebiete im Ostharz beobachtet würden. Hinzu kämen Löscheinsätze mit zweckmäßigen Hubschraubern.