Feuer im Dachstuhl Großbrand in Quedlinburg: Brandstiftung ausgeschlossen

Bei einem Feuer in Quedlinburg in einem Mehrfamilienhaus sind am Montag zwei Menschen verletzt worden. Sie kamen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr hatte die zwei Frauen aus dem Dachgeschoss gerettet. Die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt. Die Ermittler sagen aber, dass es vermutlich einen technischen Defekt gegeben hat.