Im Harz ist die Feuerwehr erneut zu einem Waldbrand ausgerückt. Wie die Leitstelle in Halberstadt MDR SACHSEN-ANHALT Mittwochmittag mitteilte, ist das Feuer am Kleinen Winterberg bei Schierke auf schwerstem Gelände ausgebrochen. Betroffen ist nach Angaben des Einsatzleiters eine Fläche von etwa 100 mal 100 Meter. Die steilen Felswände erschweren den Einsatz. Laut Leitstelle versuchen die Kameraden zu Fuß, näher an die Flammen heranzukommen.