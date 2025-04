Im Harz ist die Feuerwehr am Sonntag zu einem Waldbrand ausgerückt. Die Flammen konnten mit Hilfe eines Löschflugzeugs und mit der Unterstützung von Feuerwehrleuten aus Niedersachsen am frühen Abend gelöscht werden, teilte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse MDR SACHSEN-ANHALT mit. Über Nacht sei eine Brandwache vor Ort gewesen, um mögliche aufkommende um Glutnester abzulöschen.

Das Feuer war am Sonntagnachmittag in der Nähe des Sportplatzes von Sorge ausgebrochen – in unmittelbarer Nähe der Gleise der Harzquerbahn. Einsatzleiter Chris Romainschick von der Freiwilligen Feuerwehr Tanne sprach bei MDR SACHSEN-ANHALT von fünf Meter hohen Flammen, die sich durch den Wind sehr schnell ausgebreitet hätten. 110 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen, zwölf Mal habe das Löschflugzeug Wasser abgeworfen. Wegen des zerklüfteten Geländes sei es für die Feuerwehr zuerst schwer gewesen, an den Brand heranzukommen.