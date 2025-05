In der Vergangenheit sei es erst richtig im Juni losgegangen, nun sei alles viel eher, so Lohse. Schuld sei die anhaltende Trockenheit – es habe seit dem Winter kaum geregnet. Der fehlende Niederschlag hätte sich bis heute fortgesetzt.

Der Harzer Kreisbrandmeister geht nach eigenen Angaben davon aus, dass sich die Situation verschärfen wird, sofern es nicht regnet. Er appellierte deshalb an alle, die in der Natur unterwegs sind, beispielsweise Zigarettenkippen nicht auszutreten oder wegzuschnippen, sondern diese in einem Behälter wieder mit nach Hause zu nehmen.