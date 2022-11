Für die Fischer ist es eine Umstellung. Die Wassertiefe in der Rappbodetalsperre ist enorm, bis zu 90 Meter. In der Elbe waren es in der Vergangenheit oft nur 90 cm. Die Fischer benutzen ein Echolot, um die Maränenschwärme zu finden. "Die Maräne steht hier bei 30 Meter, und da stellen wir unsere Netze", so Quaschny.