Auch Verkaufspersonal findet der Fleischermeister kaum. "Das will keiner machen", sagt er. Denn die Laden-Öffnungszeiten ziehen sich mit einer langen Mittagspause von 8 bis 18 Uhr. Und während sich andere die Zeit um Feiertage herum zu Mini-Urlauben zusammenbasteln, läuft beim Fleischer in diesen Zeiten das Hauptgeschäft. Da müssen alle mit ran. Aus Mangel an Verkäuferinnen habe Leopold seine Öffnungszeiten auch schon verkürzen müssen, erzählt er.

Wir stellen alles ganz frisch her. Aber viele Kunden honorieren das nicht. Rex Leopold, Fleischer

Fleischereien machen aber nicht nur aus Personalmangel dicht. "Es ist auch eine Standortfrage", sagt Rex Leopold. "Durch den Bevölkerungsschwund können sich viele Fleischer in den kleinen Orten nicht halten." Er selbst musste im Laufe der Jahre zwei seiner einst fünf Filialen schließen.

Verstärkt wird der Kundenrückkgang ihm zufolge durch die Konkurrenz der Supermärkte. "Wir machen alles ganz – vom Schlachten bis zum fertigen Produkt. Aber viele Kunden honorieren das nicht", sagt der Harzer. "Und wenn der Supermarkt einen Schweinelachs für 3,49 Euro im Angebot hat, können wir nun mal nicht mithalten. Wir müssen ja auch noch Kopf, Speck und Schwarte verarbeiten."

Ältere Menschen auf dem Land lassen sich ins Einkaufszentrum fahren

Eine Fleischerei im Dorf wie hier in Dankerode: Das gibt es in Sachsen-Anhalt nur noch selten. Bildrechte: Elisa Sowieja-Stoffregen/MDR Auch Carmen Pottel, Geschäftsführerin des Fleischerverbands Sachsen-Anhalt, sieht kleine Fleischer durch große Supermärkte bedroht – vor allem im ländlichen Raum. "Dort leben besonders viele ältere Menschen, die mit dem öffentlichen Nahverkehr nicht weit kommen", erklärt sie. "Die lassen sich alle 14 Tage von ihren Kindern in die Peripherie zu einem Einkaufszentrum fahren, wo sie alles finden." Für die Fleischer in den Dörfern sei der Umsatz irgendwann zu gering zum Überleben. In größeren Gemeinden hätten es Fleischer etwas leichter, sagt Pottel. "Aber selbst dort ist es am besten, wenn sich ein Betrieb spezialisiert, zum Beispiel auf Wild."

Im Harz gibt es eine stärkere Fleischer-Tradition

Dass sich Fleischereien wie die von Rex Leopold halten können – Dankerode zählt immerhin nur rund 670 Einwohner –, liegt Pottel zufolge auch an der Region. "Im Harz ist die Tradition des Fleischereihandwerks eine andere als in der Fläche", erklärt sie. Das bestätigt auch Leopold. In der Umgebung, sagt er, gebe es noch relativ viele Fleischer, alles Familienbetriebe.

Doch der ständige Kostendruck macht auch vor dem Harz nicht Halt. Fleischer benötigen zum Beispiel besonders viel Energie. Leopold rechnet vor: "Ein Vier-Personen-Haushalt verbraucht im Jahr vielleicht 4.000 Kilowattstunden, ich brauche allein für die Produktion 120.000 Kilowattstunden. Dazu kommt der Strom für die Filialen, das sind je nach Größe um die 35.000 Kilowattstunden." Wegen der steigenden Energiepreise will sich Leopold jetzt ein kleines Blockheizkraftwerk anschaffen. Um die 55.000 Euro plant er dafür ein.

Geräte kosten fünfstellige Beträge

Ein weiterer Kostenfresser, erklärt er, seien die Wartung und Reparatur der Maschinen. "Ein Fliesenleger braucht einen Winkelschleifer, ein Brett – und dann kann er eigentlich loslegen", sagt er. "Ich brauche einen Fleischwolf, einen Menger, eine Füllmaschine." Das sind Geräte, die fünfstellige Beträge kosten. Wenn die kaputtgehen, wird es teuer.

Hinzu komme eine weitere finanzielle Belastung: ständig neue Gesetzesvorgaben. Beispiel Waagen. Rex Leopold erzählt: "Vor vier Jahren mussten wir unsere Waagen nachrüsten, damit sie nicht manipuliert werden können." 700 bis 800 Euro pro Waage habe das gekostet. "Drei Jahre später kam eine neue Vorschrift. Dadurch mussten wir dann neue Waagen kaufen, für insgesamt 29.000 Euro." Zwar gab es dafür eine Förderung. "Aber das hat anderthalb Jahre gedauert, und wir mussten 60 Seiten Unterlagen einreichen." Nicht jede Fleischerei könne das mitmachen, sagt Leopold.

Ich habe zum Beispiel eine Filiale, die läuft gegen Null. Dort mache ich das eigentlich nur noch wegen der Bevölkerung und weil die Verkäuferinnen über 60 Jahre alt sind. Da muss man sich schon überlegen, ob man eine Waage für ein paar Tausend Euro kauft. Rex Leopold, Fleischer

Die beiden Handwerkskammern in Sachsen-Anhalt sehen noch einen weiteren Grund, warum es immer weniger Fleischereien gibt: Immer mehr Menschen verzichten auf Fleisch.