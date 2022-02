Alarmstufe 1 (Meldedienst)



Die meteorologische und hydrologische Lage wird ständig analysiert. Die Entwicklungstendenzen werden beobachtet, der Informationsdienst, die Meldewege und die technische Einsatzbereitschaft überprüft.



Alarmstufe 2 (Kontrolldienst)



Zusätzlich zu den Maßnahmen der Alarmstufe 1 werden Informationen über Gefährdungen weitergeleitet, die aufgrund der täglichen periodischen Kontrolle der Gewässer, Hochwasserschutzanlagen, gefährdeten Bauwerke und Ausuferungsgebiete festgestellt werden. Die Arbeitsbereitschaft wird hergestellt, die Einsatzbereitschaft bei den Teilnehmern am Hochwassernachrichten- und Alarmdienst überprüft. Zuständige Einsatzkräfte werden alarmiert und erste Hochwasserabwehrmaßnahmen in Angriff genommen, zum Beispiel Abflusshindernisse beseitigt.



Alarmstufe 3 (Wachdienst)



Zusätzlich zu Maßnahmen der Alarmstufen 1 und 2 wird die aktive Hochwasserbekämpfung zum Fokus. Einsatzstäbe werden an Schwerpunkten der Hochwasserabwehr eingerichtet und spezielle Nachrichtenverbindungen geschaffen. Hochwasserschutzmaterialien werden an bekannte Gefahrenstellen ausgelagert, weitere Kräfte und Mitarbeiter zur aktiven Hochwasserabwehr werden herangezogen und eingeteilt.



Alarmstufe 4 (Hochwasserabwehr)



Zusätzlich zu den Maßnahmen der Alarmstufen 1 bis 3 geht es um die aktive Bekämpfung bestehender Gefahren für das Leben und die Gesundheit. Schäden werden beseitigt.