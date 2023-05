"Tante Ju" Luftfahrtmuseum Wernigerode restauriert Flugzeug aus 1939

Eine original erhaltene "Junkers Ju 52" wird aktuell im Luftfahrtmuseum in Wernigerode restauriert. Das Flugzeug wurde in Dessau gebaut und bis 1981 in der Schweiz genutzt. Es war unter dem Name "Tante Ju" bekannt. Das Museum will den Rumpf des Flugzeuges begehbar machen.