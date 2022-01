Die Stadt Harzgerode bekommt vom Land Sachsen-Anhalt eine Millionenförderung. Das Land überweist der Stadt für den Ausbau ihres Industrieparks mehr als neun Millionen Euro. Das Geld wird unter anderem in neue Strom-, Gas- und Wasserleitungen investiert sowie in neue Telekommunikationsanlagen. Außerdem sollen rund 600 Meter neue Straßen und Gehwege entstehen.

Die Gewerbefläche im Industriepark soll damit bis Ende 2024 auf insgesamt rund 16 Hektar verdoppelt werden. Die Fördergelder in Höhe von 9,14 Millionen Euro kommen je zur Hälfte vom Land und vom Bund. Harzgerode selbst schießt gut 480.000 Euro dazu.

Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU) sagte MDR SACHSEN-ANHALT, in dem Industriepark hätten sich in den letzten fünf Jahren etliche Unternehmen angesiedelt. "Darunter Zulieferer der Autoindustrie, ein Betrieb der Rheinmetall AG und andere", so Weise.