Pascal kämpft sich über den holprigen Schotterweg – ohne den Motor in seinem Rollstuhl wäre die Strecke für ihn noch mühsamer zu bewältigen. Mehrere Male in der Woche, manchmal mehrmals am Tag, legt der 16-Jährige die 500 Meter zwischen zwei Schulgebäuden zurück. Der Grund dafür: Platzmangel in seiner Förderschule, der Reinhard-Lakomy Schule in Halberstadt. Es gibt zu wenig Klassenzimmer für zu viele Schülerinnen und Schüler.