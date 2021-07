Nach Chlorgas-Austritt Freibad Derenburg soll zum Ferienstart wieder öffnen

Zum Start der Sommerferien in rund zwei Wochen soll das Freibad in Derenburg im Kreis Harz wieder öffnen. Das hat der Blankenburger Tourismusbetrieb am Freitag angekündigt. In dem Bad hatte es am vergangenen Sonnabend eine Havarie gegeben. Aus einer defekten Gasflasche war Chlorgas ausgetreten. Weil dadurch die Sprinkleranlage ausgelöst wurde, hatten sich Wasser und das Chlorgas zu Salzsäure vermischt.