Auf die Berichterstattung im März haben zwei Rettungsschwimmer aus der Altmark reagiert. Damit kann das Bad öffnen, aber ein reibungsloser Ablauf ist damit nicht möglich. Das Freibad startet am Sonnabend in die Saison. Für Juni und Juli ist die Öffnung gesichert. Aber für August wird noch ein Rettungsschwimmer gesucht.

Der Verein in Rübeland würde sogar kostenlos eine Unterkunft für den Rettungsschwimmer zur Verfügung stellen. Auch das Waldbad in Elend kämpft mit ähnlichen Problemen: Hier ist die Wasserrettung nur für Juni und Juli geregelt. Die Stelle ist im August aber weiter vakant. Das Bad öffnet zudem erst am kommenden Wochenende, weil ein Leck geschlossen werden muss.