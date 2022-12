Im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT äußerten sich viele Kommunen und Fördervereine besorgt über die Vertragsauflösungen. Sie haben Angst, dass die neuen Verträge teurer werden. Gommerns Bürgermeister Jens Hünerbein sagte, man liege mit den bisher gezahlten Preisen bereits an der Schmerzgrenze. Stiegen die Preise weiter, sei der Badebetrieb in der nächsten Saison in Gefahr.