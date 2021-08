Die Spur der Gräber Verein in Ballenstedt veranstaltet erste touristische Friedhofsführung

Eine Fremdenführung mal ganz anders gab es am Samstagabend in Ballenstedt. Der dortige Kulturverein Akzente will den städtischen Friedhof für Gäste erschließen und veranstaltete nun seine erste Friedhofsführung. Diese verlief sehr erfolgreich.

Ein wenig aufgeregt waren sie am Anfang, die Damen vom veranstaltenden Verein. Kurz vor 18 Uhr hatten sie an einem Dichtergrab Portraits befestigt und kleine Laternen mit Kerzen verteilt. Noch ein letztes Zurechtrücken der Kleidung. Sie stelle eine trauernde Witwe des 19. Jahrhunderts dar, sagt Vereinsvorsitzende Bettina Fügemann, die an dem Abend die Gäste über den Friedhof ihrer Heimatstadt führen will.