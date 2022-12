Zwei Millionen Euro Schaden Großbrand zerstört Ferienhäuser im Harz

Bei einem Feuer in einer Ferienanlage in Friedrichsbrunn im Harz sind am Morgen vier Häuser zerstört worden. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund zwei Millionen Euro geschätzt.