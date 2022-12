Drei Tage nach dem Großbrand in Friedrichsbrunn bei Thale im Harz ist die Ursache noch unklar. Das sagte ein Polizeisprecher am Dienstag MDR SACHSEN-ANHALT. Am Dienstag nach Weihnachten wurde demnach erneut vor Ort ermittelt. Bei dem Feuer am Morgen des Heiligabends waren vier Häuser eines Ferienparks zerstört worden. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr mitteilte, wurden 46 Personen in Sicherheit gebracht. Verletzte habe es nicht gegeben.