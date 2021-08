Ein kleiner, unscheinbarer Eckladen im Gerberhaus – am Rande der Halberstädter Altstadt: Vor der Tür steht ein Kombi, proppenvoll mit Mohrrüben und allerlei anderem Gemüse, Aprikosen, Milch, Butter, Käse. "Alles in Supermärkten eingesammelt, die diese Sachen nicht mehr verkaufen. Aber zum Wegschmeißen einfach zu schade", erklärt Andreas Gottschalt und schnappt sich zwei Kisten mit Kartoffeln. Im Laden packt er alles sortiert in Regale, seine ehrenamtliche Mitstreiterin Maren Jacob füllt die Kühl- und Gefrierschränke auf. Alles geht Hand in Hand, während draußen vor der Tür schon die ersten Kunden warten.