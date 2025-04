Der 8. April 1945 ist ein Sonntag. Es ist fast wolkenlos, ein schöner Apriltag. Der sechsjährige Rolf Lüdecke wohnt mit seiner Familie in einer Mietwohnung gleich neben dem Halberstädter Dom. Er spielt mit seinem Bruder, als 11.10 Uhr die Sirenen heulen: Luftalarm. Nichts Ungewöhnliches sei das gewesen, Luftalarm habe es öfter gegeben, sagt der heute 86-Jährige. Damals nimmt der Sechsjährige sein vorbereitetes Köfferchen und rennt zum Keller unter den Dom. Der sogenannten Remterkeller ist der seiner Familie zugewiesene Schutzraum. Wenig später folgt die Mutter mit seinem Bruder. Die Familie nimmt im Eingangsbereich Platz. Bildrechte: Carsten Reuß

Erinnerungsort im Halberstädter Dom

Augenzeigen berichten von altem Kirchengestühl, das als Sitzgelegenheit im Keller gestanden habe. Noch heute sind Aufschriften auf den Wänden zu erkennen wie "Rauchen verboten!", "Ruhe bewahren!" oder "Aufenthalt für 20 Personen". Der Remterkeller ist heute einer der wenigen Orte, die noch ganz authentisch an jene Zeit erinnern.

11:30 Uhr beginnen am 8. April 1945, einen Monat vor der Kapitualtion Deutschlands im Zweiten Weltkrieg, alle Kirchenglocken zu läuten. Das Brummen der Flugzeuge ist da bereits zu hören. Kurz danach fallen die ersten Bomben. In den Domkeller dringt Grollen, Putz bröckelt, zwölf Stufen unter dem Dom. Wo im Mittelalter Vorräte lagerten, kauern sich nun Menschen eng aneinander. Bildrechte: Carsten Reuß

Angriff dauert weniger als 30 Minuten

In sechs Staffeln werfen die Bomber der 8. US-Luftflotte 554 Tonnen Spreng- und Brandbomben auf die Stadt. Um 11.54 Uhr ist der Angriff beendet. Die Flugzeuge verschwinden. Halberstadt steht in Flammen. Der Domkeller aber rettet das Leben von rund 200 Halberstädtern, auch das des sechsjährigen Rolf Lüdeke. Bildrechte: Carsten Reuß

Der Eingang sei verschüttet gewesen, erinnert sich heute Rolf Lüdeke. Er zeigt auf ein Kellerfenster, vor dem noch heute der Schriftzug "Notausgang" zu lesen ist. Da seien sie raus, sagt der Mann.

Die Fachwerkstadt gleicht einem Ruinenfeld

Als er am 8. April 1945 mit Mutter und Bruder den Keller verlässt, steht Halberstadt in Flammen. Eine der schönsten deutschen Fachwerkstädte ist nur noch ein Ruinenfeld. Durch den vielen Rauch habe er das Gefühl gehabt, als ob die Sonne zum Anfassen gewesen wäre, sagt der heute der 86-Jährige. Die drei klettern damals über Schutt und Balken, umgehen von brennenden Häusern, rennen Richtung Stadtrand. Unterwegs treffen sie den Vater, der in der Stadt Dienst tut und nun dafür sorgt, dass sie auf einem Lkw Platz finden. Am Pfeifenkrug, einer kleinen Siedlung Richtung Harz, kommen sie am Abend bei Verwandten unter.

Bildrechte: Carsten Reuß

Schriftzüge noch 80 Jahre später lesbar

80 Jahre später steht nun Rolf Lüdeke in dem Keller unterm Dom und staunt, dass die Schriftzüge von damals noch immer zu lesen sind, dass sich kaum etwas verändert hat in den Räumen. Bildrechte: Carsten Reuß

Wenig später treffen sich an der Ruine der Franzosenkirche in Halberstadt mehrere Hundert Menschen, um an den Bombenangriff vor 80 Jahren zu erinnern. Jedes Jahr kommen hier am 8. April die Bürger zum Gedenken zusammen. Die Ruine der Kirche ist ein Mahnmal. 1945 starben in ihr 70 Menschen, die in der Kirche Schutz gesucht hatten. Bildrechte: Carsten Reuß

Oberbürgermeister und Stadtratspräsident legen einen Kranz nieder und gedenken still, ebenso Vertreter von Parteien und Institutionen. Eine Gedenkrede hält auch der Pole Marcin Stankiewicz, Sohn eines Überlebenden des früheren, nahe Halberstadt gelegenen Konzentrationslagers Langenstein-Zwieberge. In dem Außenlager des KZ Buchenwald waren von April 1944 bis April 1945 mehr als 7.000 KZ-Häftlinge aus 23 Ländern inhaftiert, von denen etwa 2.000 starben. Weitere 2.500 Häftlinge starben auf dem Todesmarsch. Bildrechte: Carsten Reuß