Harz Entwarnung nach Stromausfall in Friedrichsbrunn und Allrode

23. September 2024, 13:45 Uhr

In Friedrichsbrunn und Allrode im Harz gab es am Vormittag einen Stromausfall. Auch das Mobilfunknetz war gestört. Die Versorgung ist mittlerweile wiederhergestellt. Grund war ein technischer Defekt, meldete die Integrierte Leitstelle Harz in einer Gefahrenmitteilung. Gegen 13 Uhr ist die Warnung aufgehoben worden.