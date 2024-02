In der Stadt Thale im Landkreis Harz haben zwei Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, ist dabei in der Volksbankfiliale am Rathausplatz ein Schaden zwischen 120.000 und 150.000 Euro entstanden. Gegen zwei Uhr habe es einen lauten Knall gegeben. Die beiden Täter seien anschließend mit einem Auto geflohen.