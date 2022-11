Brennendes Totholz wurde im Sommer 2022 immer wieder zum Problem. Bildrechte: dpa

Vor Ort stößt die Anordnung auf Unverständnis. Mit der sogenannten "Wernigeröder Erklärung" hätten sich das Land, der Landkreis Harz sowie die Stadt Wernigerode unter anderem auf die ortsnahe Räumung von Totholz verständigt. Nun werde die Entscheidung blockiert, so der Oberbürgermeister von Wernigerode, Tobias Kascha (SPD). Er hoffe aber, dass es kein endloses juristisches Tauziehen geben werde. Dem schließt sich auch die Ortsbürgermeisterin von Schierke an: Christiane Hopstock (CDU) fügt ihr Unverständnis darüber hinzu, dass ihrer Ansicht nach der NABU den Naturschutz über den Schutz von Einwohnern und Feuerwehrleuten stelle. Dabei verweist sie auf jenen Kameraden, der sich während der Löscharbeiten schwere Verbrennungen zuzog.



Zum Stopp der Totholzentnahme bei Schierke heißt es in einer Pressemitteilung des Nationalparks: Man habe Verständnis dafür, dass sich das Verwaltungsgericht für eine endgültige Entscheidung erst ein vollständiges Bild machen müsse und, dass mit dem NABU keine einvernehmliche Lösung erzielt werden konnte. Auf Nachfrage von MDR SACHSEN-ANHALT heißt es seitens des Nationalparks Harz, weitere Statements werde es mit Verweis auf ein laufendes Verfahren nicht geben. Und auch der Landkreis Harz hält sich bedeckt. Ein Sprecher sagte, das sei Sache des Nationalparks.