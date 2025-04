Hannelore Lorenz ist hier für die "Liegenschaft" in Gernrode zuständig und weiß, dass einer der beiden Herren "auf keinen Fall begraben oder verbrannt werden möchte". Deshalb käme für ihn eine oberirdische Bestattung – eben in einer solchen Gruft wie in Gernrode infrage. "Seine Motive sind sehr glaubhaft", gibt Hannelore Lorenz zu verstehen. Und aus diesem Grund "sind wir weiter in Verbindung, um eine Verpachtung voranzutreiben".

Bildrechte: MDR/Swen Wudtke