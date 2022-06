Gespinste in Bäumen Im Harz sind die Raupen los

Sie verwandeln Bäume und Sträucher mit ihren weißen Netzen in gespenstische Gebilde – fast so wie in einem Horrorfilm. Verantwortlich für das Bild, das derzeit an vielen Orten im Harz zu sehen ist, sind die Raupen der Gespinstmotten. Grund zur Sorge wie beim Eichenprozessionsspinner gibt es aber nicht.