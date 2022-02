Autor, Filmemacher und Halberstädter Ehrenbürger Alexander Kluge entschied sich als Juror schließlich für den Sturm von Anhängern des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump auf das Kapitol in der US-Hauptstadt Washington im Januar 2021. Die gewalttätigen Protestierer waren damals in den Sitz des US-Kongresses eingedrungen, um die offizielle Bestätigung von Joe Bidens Sieg bei der Präsidentenwahl zu verhindern.

Zur Begründung der Wahl hieß es: Der Sturm aufs Kapitol in Washington zeige Abgründe, wenn Menschen sich verirrten, sich in Masse aufpeitschen ließen und Leben gefährdeten. Als grotesk bezeichnete Kluge "die unflektierte historische Kostümierung derjenigen, die das Kapitol besetzen wollten".

Das Gleimhaus versteht sich als Museum der Aufklärung. Namensgeber ist der Dichter Johann Wilhelm Ludwig Gleim. Er gilt als einer der wichtigsten Vertreter der Aufklärung in Deutschland. In Sachsen-Anhalt wirkte Gleim an verschiedenen Orten, darunter in Halle und Halberstadt. Das nach ihm benannte Museum beherbergt seinen Nachlass, insbesondere Bilder, Bücher und Briefe. Das 1862 eingerichtete Haus zählt zu den ältesten deutschen Literaturmuseen.