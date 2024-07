Die Inspiration für das Graffiti der Schmetterlingsart "Kleiner Eisvogel" ist dem Künstler Klaus Dauven nach seinem ersten Besuch an der Talsperre gekommen, wie er im Gespräch mit MDR SACHSEN-ANHALT verriet. Die anderen Gäste hätten ihn zu dem Bild inspiriert: "Aus allen Ecken und Enden kamen hier die Leute angeflogen. Da war mir relativ schnell klar, dass ich etwas mit Fliegen machen wollte. Da kam mir irgendwann der Schmetterling in den Kopf. Die Art nennt sich "Kleiner Eisvogel". Die gibt es hier in der Gegend, aber die sind vom Aussterben bedroht."

Bildrechte: MDR