Großbrand in Quedlinburg Feuerwehr lässt Lagerhalle kontrolliert abbrennen

10. Dezember 2024, 09:10 Uhr

Ein verheerender Brand in einer 6.000 Quadratmeter großen Verkaufshalle in Quedlinburg hält seit Montagnachmittag die Einsatzkräfte in Atem. Die Feuerwehr hat das Gebäude kontrolliert abbrennen lassen, während eine Brandwache die Lage weiterhin überwacht. Verletzt wurde niemand.