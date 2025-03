Verein will Bergbautradition erhalten

Die bis 1856 betriebene Grube Glasebach im zu Harzgerode gehörenden Ort Straßberg ist das Steckenpferd der 28 Vereinsmitglieder. Sie alle eint die Hingabe zur Bergbautradition.



"Das steckt irgendwie in einem drin", sagt Marco Runschke. Er ist Vereinsmitglied und arbeitet auch in der Grube, als Angestellter der Arbeitsfördergesellschaft AFG Harz mbH, die im Auftrag der Stadt Harzgerode das Besucherbergwerk betreibt. Marco Runschke führt sonst Besucher durch die alten Stollen. Jetzt kann er unter Tage arbeiten. "Das macht auch richtig Spaß", sagt er. Er wolle die Grube unbedingt für die Nachwelt erhalten. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Das wollen hier alle. Deshalb sind sie Mitglieder im Verein. Die meisten waren einst selbst Bergleute oder ihre Vorfahren waren es. Vereinsvorsitzender Torsten Honkisch ist selbst Bergbauingenieur. Doch Honkisch und seine Mitstreiter sind beunruhigt. In dem alten Bergwerk gibt es ständig etwas zu erneuern oder zu reparieren. Manches schaffen die Vereinsmitglieder nur mühsam. Vieles übersteigt auch ihre Kräfte und Möglichkeiten.

Bergbau schon im 17. Jahrhundert

Honkisch zeigt eine alte Abbaustelle. Das sei original 18. Jahrhundert und damit etwas Besonderes, erklärt er. Erstmals wird die Grube Glasebach im Jahr 1689 erwähnt. Mehrmals geschlossen und wieder aufgefahren, wurde der Abbau schließlich im Jahr 1856 eingestellt. Auf einem Holzstück in einem Stollen ist zum Beispiel eine Rinne zu erkennen, die Abdrücke einer Karre, sie ist vor Jahrhunderten entstanden. So alte bergbauliche Zeugnisse finde man eigentlich kaum in Besucherbergwerken, erklärt Honkisch. Das mache die Grube Glasebach zu etwas ganz Besonderem. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Vereinsmitglieder brauchen Unterstützung

Die Vereinsmitglieder sorgen dafür, dass solche Stellen für Besucher sicher erreichbar bleiben. Sie wechseln zum Beispiel Stützen und Balken aus, so wie jetzt in einer großen Gemeinschaftsaktion. Bis zu sechs Männer gleichzeitig werkeln an dem Balken, der das Gestein abstützen soll. Mit wuchtigen Hammerschlägen werden Stützen darunter befestigt. Es ist eng und anstrengend. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Solche Sicherungs- und Aufräumarbeiten können die Vereinsmitglieder leisten. Doch es müsste auch vieles grundlegend saniert oder erneuert werden. Das große Kunstrad, das Wasserrad, das einst die Pumpen zur Entwässerung antrieb, braucht eine neue Welle, damit es wieder in Funktion gezeigt werden kann. Die Gebäude stammen alle aus den 1950er-Jahren und müssten erneuert werden. Das betrifft auch die Ausstellung, die im Moment eine Sammlung von Gegenständen ist. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Die Besucher sollen vom Leben der Bergleute erfahren, statt nur die stummen Sachzeugen anzuschauen. Vereinsvorsitzender Torsten Honkisch

Das sei nicht mehr zeitgemäß, so Torsten Honkisch. Deshalb soll die Ausstellung neu konzipiert werden. So sollen die Erinnerungen von Bergleuten viel stärker berücksichtigt werden. "Die Besucher sollen vom Leben der Bergleute erfahren, statt nur die stummen Sachzeugen anzuschauen", so der Vereinsvorsitzende. Bildrechte: MDR/Carsten Reuß

Zukunft des Bergwerks von Fördermitteln abhängig