Klimafreundlicher Treibstoff Wie grüner Wasserstoff "Made in Blankenburg" funktionieren soll

Lars Gottschligg und Thorsten Ducke glauben ganz fest an ihre Vision. Und sie erfahren dabei auch Zuspruch. Der Landrat des Landkreises Harz, Thomas Balcerowski (CDU), spricht von einem wichtigen Baustein der Energiewende. Es gehe vor allem darum, den grünen Wasserstoff der verarbeitenden Industrie zur Verfügung zu stellen. "Dazu gibt es derzeit eine ganze Reihe an Gesprächen", sagt er. Es gehe auch darum, den Industriestandort Harz zu sichern. "Das wäre mit einer Investition, die in Blankenburg im Gespräch ist, möglich", meint Balcerowski.

Ähnlich sieht es Blankenburgs Bürgermeister Heiko Breithaupt und bietet dem Vorhaben in Kooperation mit dem Landkreis Unterstützung bei den Genehmigungsverfahren an, beispielsweise für energieintensive Unternehmen, die sich in direkter Nachbarschaft ansiedeln könnten. Auch dafür, so Lars Gottschligg, eigne sich das Areal der Industriebrache. Er ergänzt, dass die Elektrolyse nicht nur Wasserstoff hervorbringe: "Neben Wasserstoff gehören zu unseren Produkten auch Sauerstoff und Abwärme."