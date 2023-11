Knifflige Situationen testen und beherrschen: Das geschieht ganz praktisch an einem Bus, wo die Senioren das gefahrlose Ein- und Aussteigen trainieren. Und um sich in die Lage anderer Verkehrsteilnehmer hineinversetzen zu können, setzt die Polizeioberkommissarin Eva-Maria Sobert dem interessierten Rentner Wolfgang eine VR-Brille auf.

Der sitzt nun virtuell am Steuer eines Autos und erlebt Szenen aus dem alltäglichen Straßenverkehr. "Oh, da ist einer von rechts gekommen. Oh, Oh, das war gefährlich", kommentiert der Halberstädter fast erschrocken. Aber es sei eine tolle Information "für Leute, die sich mit dem anstrengenden Verkehr befassen müssen." Mögliche Gefahren erkennen, dafür sei die Brille eine gute Sache, sagt Wolfgang.