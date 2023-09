In Rekordzeit beginnt der Bau des Ersatzteillagers von Daimler Truck. Seit der Ankündigung der Investition für das Global Parts Center im Januar 2023 bis zur Grundsteinlegung sind gerade einmal acht Monate vergangen. Das zeigt, wie wichtig der Stadt diese Ansiedlung ist.

Unternehmenssprecher Arnd Minne von Mercedes-Benz sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass es in Deutschland nur noch wenige Flächen mit diesem Potenzial gäbe, wie in Halberstadt. Die gute Anbindung an verschiedene Autobahnen sorge für eine störungsfreie und schnelle Auslieferung in Deutschland und zu anderen europäischen Partnern. Zwar werden die Teile per Lkw ausgeliefert. Jedoch soll es durch die Ansiedlung im Gewerbegebiet vor der Stadt keine Verkehrsbeeinträchtigungen in Halberstadt geben, versichert der Sprecher.

Die weltweite Auslieferung von Teilen für Daimler Truck würde über den Cargo-Flughafen Leipzig/Halle sowie über die Nordseehäfen erfolgen. Insgesamt sollen 300.000 Artikel von Halberstadt aus in die Welt geliefert werden. Das beginnt bei der kleinsten Schraube und geht bis zum fertigen Lkw-Fahrerhaus.

Oberbürgermeister Daniel Szarata (CDU) hofft auf zukunftssichere Arbeitsplätze. Von der Harzer Kreisstadt gehe das Signal aus, dass man gemeinsam seinen Teil für den wirtschaftlichen Aufschwung der Stadt Halberstadt, des Landkreises Harz und des Land Sachsen-Anhalt leiste. Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) sieht in der Ansiedlung auch einen Erfolg für die Arbeit der Landesregierung. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Entscheidung von Daimler Truck für Halberstadt sei eine erneute Bestätigung, dass die Ansiedlungspolitik in Sachsen-Anhalt bei Großprojekten dieser Art erfolgreich sei: "Unser Anspruch für die Region Halberstadt sollte es nun sein, alle positiven Potenziale, die damit verbunden sind, auch zu nutzen."

Konkret bedeutet das, dass neben den Arbeitsplätzen im Logistikzentrum auch Speditionen von der Teileauslieferung profitieren könnten. Die Stadt Halberstadt hofft auch auf weitere Investoren, die im Zuge der Ansiedlung die Vorharzregion für sich entdecken.

Zwar soll das Logistikzentrum CO2-neutral werden, dennoch befürchten Umweltschützer Nachteile für die Natur. Christian Kunz vom BUND Sachsen-Anhalt kritisiert die Bodenversiegelung, die durch den Bau des Logistikzentrums erfolgen werde. Er sagte MDR SACHSEN-ANHALT, es sei schon spannend, dass hier fast 30 Hektar Flächen versiegelt werden und gleichzeitig in der Landes- und Bundespolitik erklärt werde, wir bräuchten unsere Ackerflächen zur Sicherung der Ernährung der Bevölkerung: "Wir können uns kaputte Böden und fehlende Grundwasserneubildung nicht mehr leisten." Außerdem seien es die Böden, die in bedeutenden Größenordnungen Kohlenstoff speichern können, diese Böden verschwinden hier.

Der BUND fordert daher, dass zuerst bereits versiegelte Flächen genutzt werden müssen, um sinnvolle Ansiedlungen zu ermöglichen. Sollte dies nicht möglich sein, ist mindestens in gleichem Umfang ortsnah zu entsiegeln, so Kunz.

Spende für Grundschulen

Für Daimler Truck ist die Ansiedlung in Halberstadt das größte Logistikprojekt in der Unternehmensgeschichte. Das Daimler Truck Global Parts Center soll die internationalen Warenflüsse des Unternehmens sicherstellen. Aber auch vor Ort will sich das Unternehmen engagieren, sagte Jörg Howe von der Daimler Truck AG. Er überreichte bei der Grundsteinlegung eine Spende von 21.000 Euro an sieben Fördervereine von Halberstädter Grundschulen.

Der Standort Halberstadt wird künftig von 2.600 Lieferanten mit Teilen versorgt. Von dort werden weltweit 20 regionale Logistikzentren in über 170 Ländern für die Lkw-Sparte von Mercedes-Benz beliefert. Die Teile werden in einem automatisierten Hochregallager zum sofortigen Abruf bereitstehen. Der Neubau im Industriepark Ost von Halberstadt wird auf einer Fläche von 270.000 Quadratmetern entstehen. Zunächst sollen 450 Mitarbeiter dort beginnen. Perspektivisch will das Unternehmen insgesamt 600 Arbeitsplätze schaffen.

Halberstadt plant Ausbau des Industrieparks Die Stadt Halberstadt will angesichts anhaltender Anfragen nach Gewerbeansiedlungen ein neues Industriegebiet ausweisen. Das neue Gewerbegebiet habe eine Untersuchungsfläche von 450 Hektar, teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. Es gebe bereits konkrete Interessenten für eine Erweiterung des Gewerbegebietes. Die Baugrundstücke für Industrie- und Gewerbeansiedlungen in der Stadt seien derzeit nahezu vollständig belegt, aktuelle Anfragen für großflächige Ansiedlungsvorhaben könnten derzeit nicht bedient werden und müssten daher abgelehnt werden, hieß es in einer entsprechenden Stadtratsvorlage.