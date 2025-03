Brand in Halberstadt Rettungskräfte von Betrunkenen behindert und bedroht – Bürgermeister erschüttert

09. März 2025, 11:25 Uhr

In Halberstadt im Harz hat es in der Nacht zum Samstag in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Als die Feuerwehr in Blankenburg zu dem Einsatz ausrücken wollte, wurde sie von Betrunkenen behindert. Der Bürgermeister der Stadt zeigt sich erschüttert über den Vorfall. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.