Bildrechte: Polizeirevier Harz

Bewohner evakuiert Brand in Mehrfamilienhaus in Halberstadt: Rettungskräfte im Großeinsatz

08. März 2025, 13:56 Uhr

In Halberstadt ist es in der Nacht zum Samstag in einem Mehrfamilienhaus zu einem Schwelbrand gekommen. 14 Bewohner mussten evakuiert werden, das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar.